고령군, 만 60~74세 코로나19 백신 '예약 시작'

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 고령군(군수 곽용환)은 6일부터 만 60~74세 주민들을 대상으로 코로나19 예방접종 예약을 시작했다.

만 70세 이상은 이날부터, 만 65~69세 이하는 오는 10일, 만 60~64세 이하는 13일부터 예약 가능하다. 예약 마감일은 6월3일이다. 접종백신은 아스트라제네카(AZ)다.

희망자는 온라인이나 질병청 콜센터, 보건복지상담센터 및 주소지 읍·면사무소 콜센터를 통해 신청하면 된다. 예약자는 오는 27일부터 순차적으로 고령군보건소, 위탁의료기관(고령영생병원) 및 전국 위탁의료기관에서 접종받을 수 있다.

만성중증호흡기질환자, 유치원, 어린이집, 초등학교 1,2학년 교사도 오는 13일부터 예약할 수 있고 27일 접종이 시작된다. 2분기 접종대상자 중 AZ 접종대상에서 제외된 30세 미만 특수교사 및 사회필수인력 등에 대해서는 오는 6월 중 예방접종센터를 통해 화이자 백신으로 접종을 실시할 예정이다.

김곤수 보건소장은 "안전하고 신속한 코로나19 예방접종을 통해 군민이 집단면역을 확보해 하루빨리 코로나19감염증 이전의 소중한 일상을 하루 빨리 되찾기를 바란다"고 전했다.

