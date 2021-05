홈앤쇼핑, 긴급임시주택 지원 사업 결실…1호 가구 입주

초록우산어린이재단, 서울시와 공동 진행…연내 23개 가정으로 확대 예정

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 퇴거 위기에 처한 아동주거 빈곤가구를 지원하기 위해 진행한 긴급임시주택 사업이 결실을 맺었다고 6일 밝혔다.

홈앤쇼핑은 지난해 서울주택도시공사, 구로구청과 '구로구 긴급임시주택 지원 사업' 업무 협약을 맺은 바 있다. 협약에 따라 주거 위기가정에 긴급임시주택을 제공하는 사업을 진행해 올해 1호 입주 가정이 탄생하게 됐다.

이번 긴급임시주택 1호 가정으로 입주한 가족은 코로나19의 확산으로 여행사에 근무하던 아버지가 실직해 고시원에서 생활하는 등 금전적 위기로 심각한 주거 문제를 겪고 있었다. 새로운 보금자리 찾기가 막막한 상황에서 구로구 긴급임시주택 지원 대상자로 선정돼 희망을 이어갈 수 있게 됐다.

서울시 중 일부 자치구 및 지역 주거복지센터는 갑작스럽게 퇴거 위기에 처한 가구를 위해 긴급임시주택을 운영하고 있다. 하지만 긴급임시주택 대부분은 반지하 또는 노후화 된 주택으로 가족이 생활하기에 적합하지 않아 보다 안전한 긴급임시주택이 필요한 상황이다.

홈앤쇼핑이 후원해 진행하는 긴급임시주택 지원사업은 퇴거 위기에 놓인 가구에게 안전한 주택을 일정 기간 임시로 제공하고, 안정된 환경을 통해 재기를 돕는 사업이다. 지원된 후원금 중 일부는 긴급임시주택 조성에 필요한 가전, 가구 등을 지원하는 데 사용되며 또한 긴급임시주택 퇴거 후 주거상향비 지원도 이뤄질 예정이다.

김옥찬 홈앤쇼핑 대표는 "코로나19가 장기화되며 경제절벽에 빠지는 저소득층 가정이 늘고 있고 특히 아동을 동반한 가정은 그 어려움이 더욱 심한 것으로 알고 있다"며 "올해 1호 지원가정을 시작으로 23호 가정까지 지원할 예정이다. 앞으로도 저소득층 가정을 위해 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

