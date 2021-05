롯데카드, '플렉스카드 몽블랑 에디션' 출시…1906장 한정 판매

몽블랑 카드지갑·볼펜으로 구성된 패키지 증정

몽블랑 매장 10% 할인

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드는 명품 브랜드 몽블랑과 한정판 신용카드 상품인 '플렉스카드 몽블랑 에디션'을 출시했다고 6일 밝혔다.

이 카드는 몽블랑의 설립연도인 1906년을 기념해 1906장만 한정 발급되며, 카드 뒷면에는 1부터 1906까지의 고유 리미티드 에디션 넘버가 부여된다. 발급 시에는 몽블랑 카드지갑과 픽스 볼펜으로 구성된 플렉스카드 몽블랑 에디션 패키지도 함께 제공된다.

고객은 패키지 상품에 이름이나 이니셜, 날짜를 새길 수 있는 커스터마이징 서비스를 받을 수 있다. 해당 서비스 바우처를 소지하고 국내 모든 백화점에 입점된 몽블랑 매장에 방문하면, 엠보싱(레더용) 또는 인그레이빙(필기구용) 서비스 중 1개를 선택해 받을 수 있다.

이 카드는 롯데백화점과 롯데아울렛 내 몽블랑 매장에서 결제 시 10% 할인 혜택이 제공된다. 여기에 명품 브랜드 7% 적립 및 스트리밍·커피 할인 등 2030 MZ세대 특화 서비스를 담은 롯데백화점 플렉스카드 혜택도 탑재했다.

카드 디자인은 육각형의 부드러운 모서리를 지닌 하얀 별 모양의 몽블랑 스타를 중심에 배치했다. 몽블랑 스타는 만년설로 뒤덮인 몽블랑 산의 정상을 형상화 한 것으로, 알프스 산맥에서 가장 높고 웅장한 몽블랑 산처럼 최상의 상품을 꼼꼼한 장인 정신으로 구현해 내겠다는 몽블랑의 열정과 헌신의 의미를 담고 있다.

롯데카드는 카드 출시를 기념해 플렉스카드 몽블랑 에디션 고객 대상 다양한 프로모션도 마련했다. 우선 6월 30일까지 5만원 이상 결제 시 5만원을 캐시백 해주고, 롯데백화점 및 롯데아울렛 해외명품·컨템포러리 매장에서 당일 브랜드 합산 100·200·300만원 이상 결제시 엘포인트 10·20·30만 포인트를 적립해준다. 포인트 적립을 위해서는 결제 당일 영수증을 지참하고 해당 매장 사은행사장에 방문하면 된다. 또 8월 10일까지 롯데백화점 및 롯데아울렛 매장에서 몽블랑 제품을 1개 이상 구매한 고객 중 카드 이용금액 상위 100명에게는 몽블랑 노트를 제공해 준다.

연회비는 국내·해외겸용 모두 10만원이며, 40만원의 발급수수료가 최초 발급 시 1회 부과된다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr