동원F&B, 라벨 없앤 친환경 차음료 ‘에코보리’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 동원F&B가 국내 차음료 중 최초로 라벨을 없앤 친환경 제품 ‘에코보리’를 출시했다고 6일 밝혔다.

'에코보리'는 국내 최초의 무(無)라벨 차음료이자, 페트병 경량화로 플라스틱 무게까지 절감했다. 상품명, 유통기한, 영양성분 등 제품 의무표시사항은 박스 포장재에 표기했다.

동원F&B는 동원그룹의 종합포장재 계열사 동원시스템즈와 협력해 ‘에코보리’ 페트병의 무게를 같은 용량의 기존 자사 페트병 대비 약 25% 줄여 플라스틱을 절감했다. ‘에코보리’는 묶음포장용 비닐 대신 종이박스만으로 포장했다.

또한 페트병과 박스포장에 각각 '이지그립'을 도입해 편의성을 높였다. 페트병 중간에 홈을 만들어 병을 손쉽게 잡고 이용할 수 있도록 했으며, 종이박스 양쪽에 손잡이 구멍을 만들어 편리하게 옮길 수 있도록 만들었다.

‘에코보리’는 100% 국내산 보리로 만들어 보리의 고소한 맛이 진하며 0㎉로 열량이 없어 식수 대용으로 즐기기 좋은 차음료 제품이다. 보리차는 이뇨작용이 없어 체내 수분 보충과 갈증 해소에 도움을 주는 것으로 알려져 있다.

또한 동원그룹의 무균충전 공법으로 만들어 보리 본연의 영양과 맛이 살아있다. 무균충전 공법은 외부 균의 침입이 불가능한 무균설비에서 살균한 음료를 페트에 담는 공법으로, 살균을 위한 열처리 공정이 없기 때문에 원료의 영양소를 최대한 유지하면서 원료가 가진 고유의 맛과 향을 살릴 수 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr