[신간안내] '스타벅스의 미래' 外

◆스타벅스의 미래= 한국에 진출한 지 23년, 매장수 1500개, 연매출 2조원의 스타벅스. 코로나19 대유행 속에 스타벅스의 생존전략과 미래를 소개한다. 특히 고객 체험과 IT기술이 접목된 ‘디지털 트랜스포메이션’의 길을 성공적으로 걷고 있는 스타벅스만의 노하우에 대해 다룬다.(맹명관 지음/새빛)

◆포스트 코로나 일상의 미래= 코로나19 이후 다가올 미래의 모습을 공간·이동·먹거리·건강이라는 4개 키워드로 전망한다. 이를 통해 8가지 일상이 변한다. "집없이 자율주행차에서 살아가는 ‘드라이빙 노마드족’이 급부상 할 것이다."(과학기술정책연구원 지음/청림출판)

◆인생의 문장들= 사람들은 힘들 때나 조언이 필요할 때 명언을 찾는다. 명언에 울림이 있는 것은 역사의 거친 비바람을 견디고 지금까지 살아남은 문장이기 때문이다. 70대 저자가 고이 모아뒀던 인생의 문장들을 엮었다.(데구치 하루아키 지음/장민주 옮김/더퀘스트)

