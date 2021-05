[아시아경제 정동훈 기자] 일본 외무성이 한국·미국·일본 외교부 장관이 모이는 회의를 5일(현지시간) 영국 런던에서 개최한다고 4일 발표했다. 북한의 핵·미사일 문제 등 대북 정책 등이 주요 의제가 될 것으로 예상된다.

해당 회의에는 정의용 한국 외교부 장관, 토니 블링컨 미국 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 참석한다.

이번 외교부 장관 조 바이든 미국 행정부 출범 후 첫 한미일 외교장관 회의가 될 것으로 보인다. 정 장관과 모테기 외무상은 현직으로 처음 만난다.

