‘웬만해선 군수를 막을 수 없다’ 日영사관⇒日대사관⇒청와대⇒국회 … 연쇄 1인 시위

오규석 부산 기장군수, 4일 국회 앞서 日방사능 오염수 ‘해양방류’ 규탄



여·야 의원 하나된 뜻 모아 단호한 결의 촉구 … 임란 의병 ‘거병’ 각오

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “시작하면 끝을 본다.” “아무도 그의 고집을 꺾을 수 없다.”

부산 기장군민과 공무원들이 ‘군수’를 두고 하는 말이다.

다들 딴 곳에 생각이 가 있거나 잊을 만한 일도 오규석 기장군수는 발을 놓은 이상 해결을 볼 때까지 어김없이 ‘알람’을 울려왔다.

오규석 부산 기장군수는 4일 오후 2시 30분 여의도 국회의사당 정문에서 ‘일본정부의 후쿠시마 방사능 오염수 해양방류 결정’을 규탄하는 1인 시위를 했다.

오 군수의 ‘촉구’는 일본 정부가 방침을 철회하거나 우리정부가 특단의 조치를 내리기 전까지 계속될 것으로 보인다.

오 군수의 이번 시위는 4번째이다. 4월 14일 부산 일본영사관 앞을 시작으로 4월 19일 주한일본대사관 앞에서 1인 시위를 했다. 두 번 다 일본 정부를 겨냥한 것이다.

이후 그가 세운 기치가 겨눈 곳은 우리나라다. 4월 27일 청와대 앞에서 벌인 3번째 1인 시위는 우리 정부의 즉각적이고 강력한 제재조치를 요구했다. 4번째인 이번에 국회로 향했다.

오 군수는 이날 국회 앞에서 또 ‘임진왜란’론을 폈다. 일본이 일방적으로 침략과도 같은 행위를 한다면 국가든 의병이든 ‘거병’해서 막아야 한다는 논리다.

해양은 전 세계가 연결돼 있어 1개 나라의 일방 결정은 안된다는 것이다. 기장 앞바다는 미역 다시마 등 수산양식의 보고(寶庫)여서 직접 수산업이 타격을 입으며 자치단체장으로서 이를 묵과할 수 없다는 게 오 군수의 시위 항변이다.

방사능 오염수의 희석과 안정성에 대한 논란도 있지만, 바다가 일본 한 나라 것이 아니듯 과학적 타당성 조사나 결정에 전 세계가 공인한 기구가 참여해야 한다는 것이 오 군수의 생각이다.

일본 1개 국가의 일방적 결정은 과학적 사실 관계와 상관없이 해양·수산 관련 모든 산업을 셧다운 시켜버리는 중차대한 일인데도 정부는 아무런 조치를 내리지않고 있는 데 대한 분노가 오 군수의 1인 연쇄 시위의 본질이다.

오 군수는 이날도 “일본 정부가 일방적으로 결정한 후쿠시마 원전 오염수 해양방류 결정은 절대 받아들일 수 없다. 임진왜란 때 거병한 의병처럼 결사항전해야 한다. 대한민국 국회와 정부가 앞장서서 일본 정부에 맞서 싸워야 한다”고 목소리 높였다.

우리 정부에 대해서도 후쿠시마 방사능 오염수 방류에 대비해 전국 해수 중 방사능 조사지점과 횟수를 대폭 늘려 방사능의 지속적인 감시를 강화하고, 과학적 방사능 조사를 통한 대응 마련을 촉구했다.

또한 해수 방사능 정보에 대해 전 국민을 대상으로 실시간으로 투명한 정보공개가 이뤄져 국민의 불안감을 해소하고, 국제기구와도 긴밀한 협력을 통해 일본의 방사능 해양투기 감시에 모든 노력을 아끼지 말아야 한다고 했다.

바다 속까지 살펴야 하는 지자체장으로서의 투쟁이 어떤 결과를 낼지 귀추가 주목된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr