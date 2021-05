금호석유, 사상 최대 분기 실적…1Q 영업익 6125억

창립 이래 최대 매출·영업이익 기록

주력 제품인 합성고무가 실적 견인

[아시아경제 황윤주 기자] 금호석유화학이 올해 1분기 창립 이래 사상 최대 분기 실적을 기록했다.

금호석유는 올해 1분기 연결 기준 영업이익이 6125억원으로 전년 동기 대비 360.2% 증가했다고 4일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 51.3% 늘어난 1조8545억을 기록했다.

매출액은 기존 최대치였던 2011년 2분기의 1조7077억보다 8.6%, 영업이익은 기존 최대치인 2011년 1분기의 2864억보다 113.9% 증가했다.

부문별로 살펴보면 합성고무 부문은 매출액 7659억원, 영업이익 2921억원을 기록했다. NB라텍스 수요가 견조한 가운데, 금호석유화학 주력 제품인 타이어용 합성고무 부문에서 수요 호조를 보이며 매출 및 수익성이 큰 폭으로 증가했다. 2분기 역시 NB라텍스 등 합성고무 주요 제품 호조세가 지속될 것으로 전망된다.

합성수지 부문은 매출액 4199억원, 영업이익 893억원을 기록했다. 자동차·가전·완구 등 전방산업의 수요 호조로 ABS의 수익성이 향상되었고 PS도 지속적으로 수익성이 개선되었다. 2분기 역시 주 원료인 SM의 공급이 제한적일 것으로 예상되며 제조업 성수기 시즌이 도래하여 컴파운딩용 ABS·PS 수요 호조세가 지속될 것으로 전망하고 있다.

BPA 및 에폭시(Epoxy)를 중심으로 하는 페놀유도체 부문은 매출액 5316억원, 영업이익 1932억원을 기록했으며, 기타 정밀화학과 에너지 등의 부문의 수익성도 전반적으로 개선되었다. 페놀유도체 역시 2분기에도 제한적인 공급 및 수요의 강세가 전망된다.

금호석유화학은 공고한 주력 사업부문의 수익성을 기반으로, 향후 점진적인 체질개선 노력을 통해 새로운 수익모델을 구축한다는 계획이다. 지난해에는 이차전지 핵심 도전재로 사용되는 탄소나노튜브(CNT) 연구부문에서 전기차 배터리용 CNT소재의 개발 및 상업화에 성공하며 성장의 기틀을 마련했다. 또한 금호피앤비화학은 탄소중립 트렌드에 주목하며 풍력발전기 블레이드 및 수소전기차 소재인 에폭시(Epoxy) 제품 경쟁력을 강화하는 등 친환경 및 첨단 기술에 대한 역량을 확충하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr