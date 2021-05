장재성 의원, 교육시설 부실공사 방지 조례안 상임위 통과

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 장재성 광주광역시의원(더불어민주당, 서구1)이 대표 발의한 ‘광주광역시교육청 건설공사 부실방지 조례안’이 4일 해당 상임위 교육문화위원회에서 심사를 통과했다.

이번에 발의한 조례안은 ▲건설공사 부실방지 시책 ▲부실공사 신고·접수 ▲신고인 보호 ▲부실공사방지위원회 설치 등의 사항을 주요 내용으로 담았다.

장재성 의원은 “학교 교육현장에서 진행되는 각종 건설공사 시행의 적정성을 기하고 건설공사의 품질과 안전에 필요한 사항을 규정함으로써 건설공사의 부실시공을 방지해 안전한 교육환경을 구축하기 위해 본 조례안을 발의하게 됐다”고 밝혔다.

이어 “학교 보수공사 등 교육청의 건설공사는 학생들의 학습권 보장 및 안전과 직결되기 때문에 부실공사 방지와 안전사고 예방에 철저를 기해야 한다”고 말했다.

한편 이날 상임위에서 통과된 조례안은 오는 14일 개최되는 제297회 임시회 제2차 본회의에 상정돼 최종 의결될 예정이다.

