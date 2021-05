케이뱅크, '캐시슬라이드' 엔비티와 제휴…"1000캐시도 현금교환하세요"

[아시아경제 성기호 기자] 케이뱅크가 비대면 금융 영역을 더욱 넓히고 고객 혜택을 제고하기 위해 잠금화면 포인트 플랫폼 ‘캐시슬라이드’를 운영하는 엔비티와 제휴를 맺었다고 4일 밝혔다.

이번 제휴를 통해 ‘캐시슬라이드’ 고객은 1000캐시 단위로 케이뱅크를 통해 현금교환을 할 수 있게 됐다. ‘캐시’는 캐시슬라이드 자체 포인트로 1캐시는 현금 1원의 가치가 있다. 지금까지는 최소 5만 캐시를 모아야 현금교환이 가능했지만 양사 제휴를 통해 현금교환을 할 수 있는 최소 조건을 5만 캐시에서 1000캐시로 낮춘 것이다. 현금교환은 캐시슬라이드 앱 ‘내 지갑’에서 ‘개인 현금교환’ 버튼을 누르고 케이뱅크 계좌 번호를 입력하면 된다.

한편 케이뱅크는 캐시슬라이드를 통해 가입한 신규 고객이 첫 현금교환을 할 경우 보유 캐시에 현금 7000원을 추가로 지급하는 이벤트도 시작한다고 밝혔다.

이 이벤트는 캐시슬라이드 앱 이벤트 페이지를 통해 케이뱅크 계좌를 개설한 고객이 대상이다. 캐시슬라이드 앱에서 케이뱅크로 첫 현금교환을 할 때 실시간으로 합산돼 지급된다. ‘1000원 단위 현금 교환’과 ‘신규 고객 7000원 지급 이벤트’는 올해 말까지 적용된다.

케이뱅크 관계자는 "잠금화면 포인트 플랫폼 선두 주자인 엔비티와의 제휴를 통해 더 많은 고객에게 비대면 금융 혜택을 드릴 수 있게 됐다"며, "앞으로도 케이뱅크는 다양한 업체와의 제휴를 통해 금융 시너지를 창출하고 확장성 있는 ‘오픈형 뱅크’로 거듭날 것"이라고 말했다.

