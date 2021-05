한세엠케이-한세드림, 2021년 상반기 신입사원 공개채용

[아시아경제 이승진 기자] 한세엠케이와 한세드림이 상반기 공개 채용을 실시한다고 4일 밝혔다.

이번 상반기 신입사원 모집은 5월 9일까지 취업 포털사이트 잡코리아를 통해 4년제 대학 졸업자 및 졸업예정자 대상으로 총 9개 부문을 진행한다. 회계, 마케팅, 상품 기획, 온라인MD, 영업MD, 영업, 생산 부문의 일반직과 성인복, 유아동복 각각 디자이너를 발굴할 계획이다.

각 부문의 담당업무를 원활히 수행할 수 있는 기본적 소양과 역량을 갖춘 지원자를 최우선으로 선정한다. 해당 직무 자격증 소지자, 문서 작성 우수자, 비즈니스 영어 가능자, 일러스트레이터 또는 포트샵 가능자, 패션 관련 학과 전공자 등은 우대한다.

전형 절차는 서류전형을 통과한 지원자에 한 해 온라인 인적성검사, 실무면접, 임원면접, 건강검진을 거친 뒤 최종면접을 거쳐 입사한다.

한세엠케이와 한세드림은 직원들이 안정된 환경에서 근무하며 성장할 수 있도록 복지와 혜택에 공을 들이고 있다. 한세엠케이는 장기 근속자들에게 미국과 베트남 연수의 기회를 제공하며, 3~5년차 디자인 기획 담당자에는 미국에서 글로벌 패션 시장을 스터디하도록 지원한다.

한세엠케이 인사팀 관계자는 “코로나19로 인한 고용 한파 속에서도 패션에 열정을 가진 청년들이 꿈을 이어갈 수 있도록 상반기 신입사원 공개채용을 진행하게 됐다”며 “창조, 열정, 사랑을 모토로 고객을 먼저 생각하며, 스스로 도전하고 창조적인 인재들이 한세엠케이와 함께 성장할 수 있길 기대한다”고 말했다.

