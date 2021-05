美여성, 27주차에 비행기서 출산…"임신한 줄도 몰랐어요"

아빠 "깜짝 놀랐다…기적"

가족들도 충격…온라인 모금 개설

[아시아경제 김봉주 기자] 비행기 안에서 갑작스럽게 출산하게 된 여성이 자신이 임신 27주라는 사실을 모르고 있던 것으로 밝혀졌다.

2일(현지 시간) 데일리메일에 따르면 미국 유타주의 라비니아(22)는 솔트레이크시티에서 호놀룰루로 가는 비행기에서 자신이 임신한 줄도 모른 채 진통을 느끼다 출산하는 놀라운 경험을 했다.

승무원은 인터폰을 통해 승객들에게 "의료 지원을 요청한다"라고 방송했다.

이를 들은 비행기에 탑승한 간호사 3명과 의사 보조 1명, 가정의학과 의사 1명이 3시간 동안 라비니아의 출산을 도왔다.

한 간호사는 자신의 페이스북에 "비행기 화장실에서 그것도 바다 한가운데에서 의료진들이 3시간 동안 출산을 도왔다"며 "아이와 엄마는 잘 해냈다"고 남겼다.

산모와 26-27주께에 태어난 아들 레이몬드는 건강한 상태로 호놀룰루에 착륙해 병원으로 이송됐다.

라비니아의 출산 소식은 같은 비행기에 탑승했던 승객이 틱톡에서 "비행기에서 갓난 아기가 태어났다"고 소식을 전하면서 화제가 됐다.

아기의 아빠 이단 마갈리는 페이스북에 "이 소식에 깜짝 놀랐다"며 아들 레이몬드의 도착을 "기적"이라고 적었다.

그는 "최고의 아빠가 되겠다"면서 출산을 도와준 사람들에게 감사함을 드러냈다.

라비니아의 여동생은 "언니가 임신했다는 사실을 몰랐기 때문에 조카가 태어났을 때 우리도 굉장한 충격을 받았다"라고 말했다.

한편, 라비니아의 가족은 라비니아가 유타주로 돌아올 때까지 의료비를 지불하기 위해 온라인 모금운동 사이트 '고 펀드 미'에 자신들의 사연을 올렸다.

