김용민 "'문자폭탄' 감내할 일" 주장에…김근식 "한심한 인식" 직격

[아시아경제 강주희 기자] 김근식 경남대 교수가 최근 더불어민주당 내에서 논란되고 있는 강성 지지층의 '문자폭탄'을 옹호한 김용민 민주당 최고위원을 향해 "문자폭탄에 관한 인식이 두렵고 한심할 따름"이라고 직격했다.

국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김 교수는 3일 페이스북에 올린 글에서 "문자폭탄은 '정치적 소통'이 결코 아니다. 문자폭탄은 일방적인 '정치 욕설'이고 '정치 배설'일 뿐"이라며 이같이 말했다.

앞서 김 최고위원은 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "적극적으로 의사를 표시하는 분들의 의사 표시는 당연히 권장되어야 할 일이라 생각한다"며 "(문자폭탄은) 당연히 정치인으로서는 감내해야 할 일"이라고 주장했다.

김 최고위원은 이어 "일방적인 욕설이나 비방에 대해서는 받는 사람도 힘들기 때문에 배려해줄 필요가 있다"면서도 "국민들은 정치인들에 대한 소통에 너무 목말라 있어서 이렇게라도 소통하고 의사를 표명하고 싶은 것이다. 정치인들은 거기에 귀 기울여야 한다고 생각한다"고 했다.

이에 대해 김 교수는 "그들은 비난과 욕설만을 쏟아낸다. 공격할 표적을 정하고 좌표를 찍어 떼로 몰려들어 저주와 욕설을 퍼붓는다"라며 "문자폭탄은 합리적인 반박이나 근거 있는 설명, 대안적인 주장 같은 것을 하지 않는다. 생산적인 토론과 건전한 논쟁은 아예 관심없다"고 지적했다.

이어 "그래서 강경 친문의 문자폭탄은 정치참여나 정치토론이 결코 아니다"라면서 "그저 더럽고 추잡한 정치 욕설이자 제멋대로 쏟아내는 정치배설에 불과하다"고 비판했다.

김 교수는 "친문이 집권여당을 장악하면 결과적으로 대한민국 정치를 장악하게 된다"며 "대한민국 정치를 친문들이 좌지우지하는 극단적 '과잉대표' 현상이 버젓이 자행되고, 이들이 민주당을 강압적으로 지배하는 폭력적 기제가 바로 '문자폭탄'"이라고 꼬집었다. 그러면서 "학급 전체를 공포 분위기로 지배하고 자신의 독재를 정당화하는 일그러진 영웅, '엄석대'가 바로 '문자폭탄'"이라고 비유했다.

