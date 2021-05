안철수 "극한대결·분열 文정부 가장 심각, 중도실용정치 필요"

'정치 실종·민생 경제 파탄·외교 왕따' 문제점으로 꼽아

[아시아경제 박준이 기자] 안철수 국민의당 대표가 문재인 정부에서의 정치 실종, 민생 경제 파탄 등을 지적하며 '중도 실용정치'라는 대안을 제시했다.

안 대표는 3일 서울 종로구 관훈클럽 정신영기금회관에서 열린 '한국정치평론학회 2021 공론포럼'에서 "극한대결, 증오, 배제, 정권, 선동, 가짜뉴스 특히 소수 국민을 악마화해서 국민끼리 싸우게 만드는 갈라치기, 국민 분열은 내가 기억하는 한 지금 현재 상황이 가장 끔찍하다고 생각한다"고 진단했다.

또 외교 문제를 지적하며 "국제 역학관계에 대한 이해가 부족하고 국가와 민족을 구분하지 못하는 외교를 하고 있다"며 "그러다보니 지금 현재 한미동맹이 약화되고 일본과는 최악이고 중국으로부터 무시 당하고 북한으로부터 모욕 당하는 불행한 결과가 나온 것"이라고 밝혔다.

이어 소득주도성장, 최저임금 인상 등 경제 정책을 비판하며 "현실에서 나타날 수 있는 부작용에 대한 고려 없이 무조건 밀어 붙이다 보니 나라 전체 대상으로 부적절한 실험을 한 결과가 됐다"며 "중소기업, 하층부 근로자가 더욱 힘들어졌다"고 말했다.

그러면서 "정치 실종, 민생 경제 파탄, 외교 왕따. 이 세 가지가 대한민국이 불행한 결과"라며 "이번 4·7 보궐선거에서 나타난 민심이 정권의 무능과 위선에 대한 통렬한 국민의 심판이었다고 생각한다"고 말했다.

안 대표는 한국 정치를 바꾸고 혁신할 방법으로 '중도 실용정치'를 제시했다. 그는 "과학적 사실에 기반을 둔 실용적인 사고로 합리적인 개혁과 문제 해결을 중심에 두는 정치"라며 "예를 들면 현 상황에서 경제가 보수적인 해법이 맞으면 보수적인 것을 택하고 안보 문제의 경우 진보적인 해법이 맞으면 진보적인 것을 택하는 것"이라고 설명했다.

또 중도 실용정치를 구현해낼 방법으로는 ▲국민통합의 가치 ▲유능한 정부 ▲공동체적 가치 회복 ▲공정하고 투명한 사회 등 네 가지 원칙을 제시했다. 그는 "야권이 통합을 하는 걸로 끝나는 게 아니라 변화하고 혁신하지 않으면 통합은 아무런 의미가 없다고 말했었다"며 "변화된 정치 구조에 기반한 중도실용의 리더십으로 합리적인 변화와 개혁이 추진되길 바란다"고 재차 강조했다.

