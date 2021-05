전남 동부권 통합청사 10월 착공…2023년 5월 준공 목표

행정수요 증가 대비 면적·주차장 대폭 확대



탄소제 건물 건립·미래지향적 디자인 도입

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도는 동부권 통합청사가 오는 2023년 5월 준공 예정을 목표로 오는 10월 착공에 들어간다고 3일 밝혔다.

동부권 주민의 행정서비스를 동부지역에서 처리하도록 동부권 통합청사의 면적과 주민 편의시설을 확충키로 했다.

통합청사 추진은 도청이 서부권에 치우쳐 발생하는 동부권 주민의 민원 불편을 해소하고 동부권에 흩어진 도 산하기관을 통합하기 위해 2018년 9월 도지사 지시로 시작했다. 지난해 4월에는 당초 설계안에 비해 대폭 확대키로 했다.

우선 청사 면적과 주민 편의시설을 확충했다. 당초 240명이 근무하도록 설계했던 청사는 기본계획 보고와 다양한 의견을 수렴한 결과 행정수요 증가에 대비해야 한다는 의견에 따라 최대 310명이 근무하도록 변경했다.

현재 112명이 근무하고 있다. 이를 반영해 사무실 면적은 1만㎡에서 1만 3000㎡로 늘었다.

주차장도 288대(지하 43·지상 245대)를 계획했으나 민원 편의와 향후 확장성을 고려해 총 810대(지하 102·지상 308대·순천시 공영주차장 400대)로 확대했다. 태양광을 반영하고 전기차 충전소도 설치한다.

동부권 주민이 도청을 방문하지 않고도 민원을 처리하도록 행정전산망과 연결된 스마트민원실을 마련하고 대강당, 북카페, 다목적전시실, 열린회의실, 도심정원 등 지역민이 편리하게 이용할 소통·휴식 공간도 대폭 늘렸다.

‘2050 전라남도 탄소중립 종합비전’을 반영해 동부권 통합청사를 탄소제로 건물로 건립한다.

에너지 손실을 최소화하도록 고단열·고기밀 건축시스템을 적용하고 에너지 자립을 위해 주차장에 태양광을 설치한다. 추후 옥상 녹화와 수소연료전지 시스템도 반영할 계획이다.

이와 함께 민간 전문가의 자문을 통해 디자인을 대폭 개선했다. 미래지향적인 디자인 개념을 도입해 지역의 새 랜드마크로 건립하고 특히 건물 중앙에 친환경 아트리움(천창)을 설치해 자연이 살아 숨 쉬는 청사로 건립할 예정이다.

전남도 총괄건축가와 공공건축가의 의견을 반영, 상부 구조 외관의 심리적 안정성 향상을 위해 좌우 매스의 대칭성을 강조하는 등 외부 디자인도 개선한다.

또 최근 공사와 관련한 법·제도 개정사항을 반영해 공사 기간을 재산정 했다.

‘근로기준법’ 개정에 따라 공사 현장에 주 52시간 근무제를 전면 시행하고 ‘건설기술진흥법’ 시행에 따라 일요일 공사 휴무 원칙을 적용한다.

청사 면적 확대, 탄소제로와 디자인 개념 도입, 법·제도 개정사항을 반영해 준공 시점을 2023년 5월로 조정했다.

도는 철저한 공사 기간 관리를 위해 대책을 마련해 추진할 계획이다. 전남개발공사 위탁사업으로 추진키로 했던 건립사업을 동부권 주민에게 더욱 빠른 행정서비스 제공을 위해 전남도에서 직접 시행키로 했다.

또 순천시와 협업을 통해 행정부지사를 단장으로 하는 ‘동부권 통합청사 추진 TF팀’을 운영한다.

TF팀은 담당 부서간 협력업무를 신속히 지원하고, 청사 건립 추진상황을 주 단위로 꼼꼼히 점검할 계획이다.

김영록 전남도지사는 “동부권 통합청사가 마련되면 동부권 주민이 편리하게 행정서비스를 받고 시간과 비용도 절약할 것으로 기대한다”며 “향후 기능 확대에 대비해 충분히 공간을 확보하고 미래 디자인과 탄소제로 비전을 도입해 동부권 통합청사를 지역의 랜드마크로 조성하겠다”고 말했다.

