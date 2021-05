쌍용차, 4월 국내외서 4381대 판매…전년比 35.7%↓

반도체 수급차질·협력사 납품 거부에 따른 공장 가동 중단 영향

[아시아경제 이기민 기자] 쌍용자동차가 지난 4월 내수 3318대, 수출 1063대 등 총 4381대를 판매했다고 3일 밝혔다.

반도체 부품 수급 차질과 기업회생절차로 인한 부품 협력사 납품거부로 12일간 공장가동이 중단되면서 지난해 4월 대비 판매가 35.7% 감소했다고 쌍용차는 설명했다.

쌍용차는 반도체 수급 문제로 지난달 8일~16일 가동을 멈출 예정이었지만, 법원이 15일 회생절차를 개시하자 협력사들이 납품을 거부하면서 추가로 가동이 중단됐다.

쌍용차 협력업체 350여 곳으로 구성된 상거래 채권단이 납품 재개를 결의하면서 지난달 26일부터 생산가동이 재개돼 적체 물량해소에 총력을 기울이고 있다.

쌍용차는 지난 4월 초 출시된 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸의 호조세와 수출 회복세가 이어지면서 당초 4월에 9200대(내수 6000대, 수출 3200대) 수준의 판매를 계획했다.

특히 출시 첫날 계약이 1300여 대에 이르렀던 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸은 내수시장에서만 4월 누적 계약 대수가 5000여대에 달했다.

그러나 생산중단으로 인해 판매 목표의 47% 정도 밖에 달성하지 못하면서 내수는 전년 동월 대비 44.9% 감소했고, 수출은 기저효과로 전년 동월 대비 33.5% 증가하며 회복세를 보였다.

쌍용차 관계자는 "새롭게 출시된 더 뉴 렉스턴 스포츠&칸이 시장에서 기대 이상의 큰 호응을 얻고 있고, 수출도 회복세를 보이고 있다"며 "부품 협력사들과의 지속적인 협력을 통한 정상적인 라인 가동으로 적체 물량을 해소하고 판매를 확대해 나가겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr