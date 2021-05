[아시아경제 공병선 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 62,100 전일대비 1,600 등락률 +2.64% 거래량 344,373 전일가 60,500 2021.05.03 12:05 장중(20분지연) 관련기사 코오롱인더, CPI필름으로 중국 폴더블폰 시장 활짝 펼친다코오롱인더스트리, ESG 경영 상위 5% '골드 등급' 받아코오롱인더-SK종합화학, 3분기 썩는 플라스틱 출시한다 close 는 올해 1분기 영업이익 691억원으로 전년 동기 대비 160.31% 증가했다고 3일 공시했다.

매출은 1조904억원으로 전년 동기 대비 10.22% 늘었다. 당기순이익은 520억원으로 전년 동기 대비 68.14% 감소했다.

