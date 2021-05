3일 제주행 에어서울 항공기 탑승객들이 '실종아동찾기·예방 캠페인 함께 찾아주세요' 영상을 보고 있다. 이 캠페인은 5월 가정의달을 맞아 에어서울과 경찰청이 공동으로 진행한다. /공항사진기자단

