[포토] 송영길, “박정희 전 대통령 헌신 기억”

[아시아경제 윤동주 기자] 송영길 더불어민주당 신임 대표와 최고위원들이 3일 서울 동작구 서울현충원 참배를 시작으로 첫 행보를 시작하고 있다. 송 대표와 신임 최고위원들은 이날 고 김대중 대통령 묘역과 고 박정희 대통령 묘역을 참배했다.

송 대표는 고 박정희 대통령 참배 이후 방명록에 ‘자주국방 공업입국 국가 발전을 위한 대통령님의 헌신을 기억합니다’라고 적었다.

