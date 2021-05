'지역특화 골목상권 조성' 지역 소상공인 코로나19 회복 지원

부산 연제구 '서청 맛거리 활성화 사업' 등 지자체 골목경제 회복지원 사업 6곳 선정

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 ‘2021년 골목경제 회복지원 사업’을 공모한 결과 부산 연제구 ‘시청 맛거리 활성화 사업’, 대구 달서구 ‘회춘 젊음을 이어가다, 두류 먹거리타운 조성사업’ 등 6개 사업을 선정했다고 밝혔다.

‘골목경제 회복지원 사업’은 지역공동체 역량강화와 지역자원 활용·연계 등을 통해 골목경제 인프라를 구축하는 사업으로 지난 2015년을 시작으로 지금까지 전국 33개 사업에 310억 원(지방비 포함)을 지원하는 등 지역경제 활성화에 기여했다.

올해는 감염병 확산에 따른 경제 피해가 집중된 소상공인·자영업자 등 지역골목경제의 빠른 회복을 위해 주문·배달·홍보 시스템 디지털 전환과 감염병 예방·지원 체계 구축 등도 지원했다.

행안부는 올해 3월 사업 선정을 위한 공모를 진행했고 공모 신청한 13개 사업에 대해 민간전문가로 구성된 심사위원회의 공정한 심사(1차 서면·2차 발표)를 거쳐 6개 사업을 최종 선정했다. 심사과정에서 ?사업계획의 충실성 및 대상 지역의 적절성 ?신속한 사업 집행 가능성 ?골목상권 회복 공동체 구성·협력도 ?지역 골목자원과 연계·협업 가능한 지역특화사업 여부 및 감염병 확산 시기 골목상권의 경쟁력 확보 가능성 등을 종합 평가했다.

심사 결과 최종 선정된 사업은 ?부산 연제구 ‘시청 맛거리 활성화 사업’ ?대구 달서구 ‘회춘 젊음을 이어가다, 두류먹거리타운 조성사업’ ?광주 동구 ‘대인동 음식문화거리, 예술담길 프로젝트’ ?광주 광산구 ‘오감 상생 도루메길 피어나다’ ?대전 대덕구 ‘놀래? 올래? 비래! 맛있는 색을 입히다’ ?전북 정읍시 ‘주향 거리 정읍의 향기가 온 세상에 피어나다’ 등 6개 사업이다.

올해 선정된 사업에 대해서는 사업별로 약 8억원의 사업비(지방비 포함)가 지원될 예정이며 지역공동체 네트워크를 중심으로 스마트상권 조성, 경관 조성과 빈점포 리모델링, 방역시스템 구축 및 지역자원과 연계한 신제품 제작 지원 등을 추진할 계획이다.

부산 연제구, 대전 대덕구는 포스트 코로나 시대 비대면 경제활성화를 위해 스마트점포 시스템을 구축해 비대면 주문·결제·홍보 등을 강화하고 온라인 소비환경에 대응해 배달앱(지역사랑상품권과 연계)과 온라인 쇼핑몰도 구축해 젊은 고객층을 유인할 계획이다. 대구 달서구, 광주 광산구는 빈 점포를 리모델링해 고객 쉼터 기능과 방역거점 지역으로 활용할 수 있는 골목 안전커뮤니티 센터, 상인 유튜버를 위한 골목스마트 스튜디오 등을 조성한다.

광주 동구는 스마트 가로등, 안심보행로, 디자인 조명 및 화재예방시스템 등을 구축해 주·야간 안심안전 거리분위기를 조성하고 기존 지역 문화관광자원과 연계해 거리미술관, 퇴근길 콘서트 및 골목투어 프로그램 등도 설치·운영할 계획이다. 아울러 전북 정읍은 지역농산품을 사용한 정읍시 고유 막걸리 브랜드를 개발·육성하고, 골목경제 회복지원 사업으로 2018년에 조성된 ’쌍화차 거리‘와 연계해 지역경제 활성화의 시너지 효과를 낼 계획이다.

행안부는 이번에 선정된 6개 사업의 추진상황을 주기적으로 모니터링해 코로나19로 인해 어려워진 지역 골목상권의 빠른 회복과 경쟁력 향상을 위해 관련 지자체와 지속적으로 협력해 나갈 방침이다.

전해철 장관은 “코로나19로 인한 경기침체와 급격한 사회변화로 어려움을 겪고 있는 지역상권 활성화를 위해 적극적인 지원이 필요하다”며 “이번 골목경제 회복지원 사업이 전국의 침체된 골목상권 회복의 마중물이 될 수 있도록 지자체와 협력해 적극 지원하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr