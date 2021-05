[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 지하 1층 중앙광장에서 감자로 만든 빵을 선보이고 있다. 감자빵은 강원도 춘천에서 2대째 감자 농사를 지으며 2년여간 개발한 빵이다. 밀가루를 사용하지 않고 강원도 로즈홍감자를 통째로 으깨 넣은 빵으로 감자 전분과 쌀가루로 반죽하고 국내산 콩가루와 흑임자 가루를 입혀 속은 고소하고 부드러우며 겉은 쫄깃한 식감의 빵이다.

