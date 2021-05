[포토] 법사위 격돌 앞둔 김기현 신임 원내대표

[아시아경제 윤동주 기자] 김기현 국민의힘 신임 원내대표가 2일 국회에서 취임 후 첫 기자간담회를 가졌다. 김 원내대표는 오는 7일까지 선출해야 하는 국회 법제사법위원장 문제로 윤호중 더불어민주당 원내대표와 치열한 격전을 예고하고 있다.

