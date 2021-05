대구경북통합신공항 '광역철도 인프라' 확정 … '대구경북선' 국가철도망 계획에 반영

"이철우 지사, 특유의 협상 능력으로 관계부처 합의 도출"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 국토교통부가 지난달 22일 공청회를 통해 공개한 '제4차 국가철도망 구축계획(안)'에 신공항 연계철도인 대구경북선이 반영돼, 대구경북 통합신공항 건설사업이 급물살을 탈 것으로 기대된다.

제4차 국가철도망 구축계획은 기존 철도망의 문제점과 국토공간구조 변화 분석을 토대로 철도운영 효율성 제고와 지역 거점간 고속이동서비스 제공을 주축으로 삼고 있다. 이는 향후 10년간(2021~2030) 국가철도망 구축의 기본 방향과 노선확충계획이 담긴 국가 법정계획이다.

이번 계획에서 주목할 만한 부분은 2028년 개항을 목표로 추진중인 대구경북 통합신공항 접근성 강화를 위한 필수 교통인프라인 대구경북선이 확정됐다는 점이다.

경북도는 당초 통합신공항 이전확정 후 공항연계 철도건설을 일반철도사업(국비100%)으로 반영해 줄 것을 정부에 강력히 건의했으나, 국토교통부에서는 일반철도 반영불가 방침과 함께 경북도에 광역철도 추진을 제안했다.

대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법에 따라 추진되는 광역철도는 건설비의 30%와 운영손실비의 100%를 경유 지자체가 부담하는 것이 특징이다. 노선계획과 역사신설, 부대시설 계획 등 계획단계에서부터 실시단계 전과정에 걸쳐 지자체의 의견수렴이 반드시 수반돼야 한다.

공항주변지역 기업유치와 산업단지 등 각종 개발계획을 통한 통합신공항 영향권 확대를 고려할 때 인적·물적 자원의 신속한 수송이 가능한 복선전철로의 건설이 반드시 필요했다는 게 경북도의 설명이다.

지방비를 부담해서라도 제대로 된 철도를 건설해야 된다고 판단한 이철우 도지사가 그간 국토부 장·차관을 잇달아 만나는 등 특유의 집념과 협상능력을 발휘, 광역철도 교통 인프라 합의를 이끌어 냈다는 얘기다.

통합신공항을 중심으로 하는 중앙고속도로 읍내분기점~의성나들목 확장과 북구미나들목~군위분기점간 고속도로 건설 또한 올 상반기 중 발표될 제2차 고속도로 건설계획에 포함될 지 여부가 큰 관심사다.

경북도는 철도분야 대구경북선 확정이라는 큰 성과와 더불어 고속도로망까지 국가계획에 반영시켜 신공항 연계교통망계획을 조기에 확정하고 통합신공항 건설과 연계산업 육성에 집중해 2028년 성공적 개항에 차질 없도록 한다는 방침이다.

이철우 지사는 "통합신공항은 포스트 코로나 시대, 가장 큰 한국판 뉴딜사업으로 대구경북의 미래 100년의 새로운 먹거리를 창출할 것으로 기대된다"고 강조했다.

그러면서 "통합 신공항의 성공적 개항을 위한 첫 단추이자 성공적인 연착륙을 위한 필수요소인 대구경북선이 조기에 국가계획으로 확정된 것을 발판삼아 SOC는 물론 연관산업까지 완벽하게 갖추겠다"고 덧붙였다.

