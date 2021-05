"한국, 제조업 공정 청정 전환·온실가스 흡수율 제고해야"

산업硏, '기후정상회의를 통해 본 바이든 정부의 기후위기 정책' 보고서

[세종=아시아경제 권해영 기자] 조 바이든 미국 대통령 주도로 지난달 기후정상회의가 열린 가운데 한국이 기후위기에 적극 대응하며 산업계 녹색전환에 주력해야 한다는 제언이 나왔다.

산업연구원은 2일 이 같은 내용을 담은 '기후정상회의를 통해 본 바이든 정부의 기후위기 정책' 보고서를 공개했다.

연구원은 바이든 대통령이 대선 기간부터 기후변화에 적극적인 입장을 보였고 이번 회의로 기후변화 리더십 구축에 대한 의지를 강조했다고 설명했다. 탄소배출 감축 목표 설정 주도, 개도국 기후변화 대응 지원, 기후금융 사업의 발굴과 관련 활동 판별 시스템 구축 등의 의지를 표명함으로써 유럽연합(EU)이 이끌어온 국제사회 기후변화 대응에 대한 논의를 주도하기 위해 노력했다는 것이다.

미국과 중국이 기후위기 대응에 있어서 협력관계를 구축할 가능성이 크다고도 예상했다.

이번 기후정상회의에서 한국은 올해 온실가스 감축 목표를 추가 상향하고, 신규 해외 석탄발전소 건설을 위한 공적 금융지원을 중단하겠다고 밝혔다.

연구원은 우리나라가 경제산업구조를 전환해 기후변화에 적극 대응해야 한다고 강조했다. 연구원은 "우리나라는 제조업 비중이 높고 철강, 석유화학 등 탄소 다배출 업종 중심의 산업구조인 만큼 주력 제조업의 기존 공정을 청정 전환하는 한편 온실가스 흡수율 제고를 고려해야 한다"고 설명했다.

청정에너지 확대는 청정에너지 전환의 가격 경쟁력 문제가 아닌 기존 에너지 시스템 전반의 전환 문제로 인식해 지속가능한 녹색전환이 돼야 한다고 강조했다. 이와 관련해 재생에너지 신규 설치에 대한 보조금 지급과 더불어 전통 에너지산업과 관련 인력을 지속가능한 사업모델로 이전할 수 있도록 지원해야 한다고 제언했다.

이 밖에도 기후위기에 대처하는 글로벌 환경 변화에 선제적으로 대응하는 대외전략을 수립해야 한다고 분석했다.

