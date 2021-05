'1인당 300만원' 국민취업지원제도 띄우기…5월 전국 집중홍보

고용부 "지방관서 통해 전국 방방곡곡 홍보"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 청년, 경력 단절 여성 등 고용 취약 계층에 6개월간 1인당 300만원 규모의 구직촉진수당, 취업 지원 서비스를 제공하는 국민취업지원제도 띄우기에 나섰다. 5월을 '집중 홍보의 달'로 정하고 전국 관서를 통해 정책 알리기에 나선다.

2일 고용노동부는 이달 영상 공모전, 비대면 설명회는 물론 전국 지방관서에서 국취제도 홍보를 강화할 방침이라고 밝혔다. 고용부는 지방 관서를 통해 ▲관내 대학교 온·오프라인 설명회 ▲위탁기관과 함께 찾아가는 상담서비스 실시(이상 청년) ▲복지관, 가정센터 등 유관기관 찾아가는 설명회 등을 통해 전국 방방곡곡에 국취 제도를 홍보할 계획이다. 김성호 고용부 고용서비스정책관은 "'집중 홍보의 달'이 취업 지원이 필요한 분들이 제도에 대해 알게 되는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 제도가 구직자의 든든한 고용 안전망이 될 수 있도록 홍보와 제도 개선에 역량을 집중해 나가겠다"고 말했다.

국취제도는 구직촉진수당과 취업 지원 서비스를 함께 지원하는 1유형, 취업 지원 서비스만 제공하는 2유형으로 나뉜다. 2유형은 1인당 최대 195만4000원의 취업 활동 비용을 지원한다. 고용부는 지난달 29일 기준 신청 27만2374건 중 25만1786명의 수급 자격을 인정해줬다. 매달 50만원씩 6개월간 300만원의 구직촉진수당을 지원하는 1유형의 경우 17만3531명 중 14만3107명에게 구직촉진수당을 줬다.

