인천과학예술영재학교, AI 핵심인재 양성 지원교 선정

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천과학예술영재학교가 교육부의 '인재 양성 우수모델 확산 공모' 사업에 선정됐다.

1일 인천시교육청에 따르면 이 사업은 전국의 영재학교와 과학고 28개교를 대상으로 공모했으며 향후 3년간 체계적인 인공지능 중심 교육과정을 운영하게 된다.

또 기계학습(Machine Learning)을 이용한 동아리 연구활동, 지역사회와 함께 인공지능 교육 프로그램 지식 나눔활동 등 교과 외 프로그램도 진행한다.

인천과학예술영재학교는 지능정보화시대에 맞춰 올해부터 창의융합교과(STEAM)와 인공지능 관련 교과를 22개 과목 개설해 학생의 흥미와 진로에 따른 다양한 선택 기회를 제공하고 있다.

특히 필수과목, 기본선택과목, 심화선택과목 등 단계별 이수를 통해 전체 학년에 걸쳐 다양한 수준의 인공지능 인재 양성을 위한 트랙을 구축하고 있다.

심현보 교장은 "지식정보화사회는 다양한 지식을 융합해 새로운 가치를 창출하고, 협력을 통해 새로운 해결책을 찾아가는 창의적인 융합형 인재가 요구된다"며 "학생들이 인문·과학·수학·정보 등을 결합한 융합형 미래인재로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr