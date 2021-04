美 대북정책 검토완료 "외교 접근 통한 한반도 비핵화"

실용적이고 조정된 접근 통한 외교 해법 모색

제재에 대한 언급은 없어

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 정부가 대북 정책 검토를 완료했다. 조 바이든 행정부 출범 100일에 맞춰 완성된 대북 전략의 목표는 한반도의 완전한 비핵화와 외교적 접근을 통한 단계적 해법이었다.

5월21일에 개최되는 한미 정상회담을 앞두고 대북 정책 검토가 마무리된 만큼 북한과의 대화를 위한 한미의 본격적인 행보가 예상된다.

젠 사키 백악관 대변인은 30일(현지시간) 취재진에 "대북정책 검토가 마무리됐다"라고 밝혔다. 그는 "한반도의 완전한 비핵화라는 목표가 유지된다"라면서 "우리의 정책은 일괄타결 달성에 초점을 두지 않을 것이며 전략적 인내에 의존하지 않을 것"이라고 밝혔다.

이는 과거 버락 오바마 정권 당시 전략적 인내를 앞세워 소극적인 대응에 치중하다 북한의 핵과 미사일 개발을 위한 시간을 벌어줬다는 비판을 받은 것을 답습하지 않겠다는 의미로 읽힌다.

그는 이어 "우리의 정책은 북한과의 외교에 열려있고 (외교를) 모색하는 실용적이고 조정된 접근"이라고 강조했다.

사키 대변인은 대북 제재 확대에 대한 언급은 하지 않았다. 미 측은 대북 정책 검토에 제재 강화와 외교적 수단 등 다양한 방안을 들여다 보고 있다고 밝힌 바 있다.

사키 대변인은 한국과 일본 등 동맹과 계속 협의를 해왔으며 앞으로도 그렇게 할 것이라고 덧붙였다.

바이든 대통령도 지난달 28일 첫 의회 연설에서 북한의 핵을 심각한 위협으로 규정하고 외교와 강력한 억지력을 통해 대응하겠다고 언급했었다.

바이든 행정부는 과거 정부의 대북 정책 담당자와 외부 전문가들의 의견을 취합해 대북 정책을 재검토해 왔다. 한미일 국가안보실장 회의, 미일 정상회의, 한미와 미일 외교장관 회의를 통해 한국과 일본의 의견도 청취했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr