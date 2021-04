한화생명, 온라인 변액보험 출시…"투자수익 없으면 사업비 차감 안해"

'라이프플러스 상상e상 변액연금보험' 출시

업계 최초, 변액보험 투자수익 없으면 해당 월 사업비 차감 안 해

[아시아경제 기하영 기자]한화생명은 온라인 다이렉트보험 '온슈어'의 첫 변액 상품인 '라이프플러스 상상e상 변액연금보험'을 30일 출시했다고 밝혔다.

이 상품은 업계 최초로 변액보험의 사업비를 고객의 투자수익에 연동, 투자수익이 없을 경우 해당 월의 사업비를 차감하지 않는 것이 특징이다.

또 고객이 직접 자산 배분을 조정할 필요 없이, 신설된 '한화 인컴 플러스 자산배분형 펀드'를 선택할 수 있어 고객의 부담을 덜어준다. 이 펀드를 선택하면 자체 개발한 모델이 시장상황에 대응해 주기적으로 포트폴리오를 조정해준다. 글로벌 인컴자산에 투자해 꾸준한 배당·이자 수익으로 안정적 성과를 추구한다. 주식 및 대체자산 편입한도(30%·50%·70%)에 따라 3가지 펀드 라인업을 구축해 고객의 위험성향에 따른 펀드 선택도 가능하다.

고객이 직접 개별 펀드를 선택하고자 하는 경우에도 고객의 투자성향별로 적합한 펀드 포트폴리오를 제시해 펀드 선택을 돕는다.

이 상품의 연금지급형태는 종신연금(60세·70세·80세·90세·100세·기대여명 보증지급), 확정연금(10년·15년·20년), 상속연금 중에서 고객이 선택할 수 있다.

라이프플러스 상상e상 변액연금보험은 고객의 투자성향에 따라 보증비용 부담을 낮출 수 있도록 설계됐다. 최저연금적립금 보증 수준 100%, 90%, 70%, 0% 등 다양한 선택지를 제공한다. 연금개시 전 보장으로는 80% 재해장해 발생 시 1000만원을 지급한다.

이 상품의 최저 가입보험료는 월 10만원(5년납은 12만원)이며, 가입연령은 만19세~63세이다. 온라인 전용 상품인 만큼 모바일이나 PC로 한화생명 다이렉트보험 온슈어 사이트를 통해 가입하면 된다.

한화생명은 다음 달 말까지 라이프플러스 상상e상 변액연금 보험료를 설계한 고객을 대상으로 이벤트도 실시한다. 온슈어 홈페이지에서 이 상품 보험료를 계산하고 이벤트에 응모한 고객 300명을 추첨해 5000원 상당의 CU 모바일 상품권을 지급한다. 이벤트 결과 발표는 오는 6월 11일 온슈어 홈페이지에서 확인할 수 있다.

