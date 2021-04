폭스바겐, 첫 고성능 전기차 ID.4 GTX 공개

듀얼모터·AWD 탑재

[아시아경제 유제훈 기자] 폭스바겐은 지난 28일(독일 현지시각) 첫 지능형 순수 전기 고성능 모델인 ID.4 GTX를 공개했다고 30일 밝혔다. ID.4 GTX는 ID.패밀리 최초의 고성능 모델로, 폭스바겐의 전기차 범용 플랫폼 MEB를 기반으로 제작됐다.

ID.4 GTX는 프론트 액슬과 리어 액슬에 각기 전기 구동 모터를 탑재했다. 두 모터는 최대 220㎾(299hp, 295PS)의 전기 출력을 제공하며 ID. 패밀리 모델 중 처음으로 탑재된 전자방식의 사륜구동(AWD) 시스템과 함께 작동한다.

ID.4 GTX는 77㎾h 용량의 배터리를 탑재, 1회 충전 시 최대 주행거리가 480㎞(WLTP 기준)에 달하며, 125㎾ 급속충전 시 약 30분 충전으로 300㎞까지 주행이 가능하다. 아울러 정지상태에서 60㎞/h 까진 3.2초, 100㎞/h까진 6.2초만에 가속할 수 있으며, 전자적으로 제한되는 차량의 최고 속도는 180㎞/h다.

외관 디자인은 즐거운 주행감성과 강인한 느낌을 조화시켰다. 익숙한 조명 스트립은 강력하고 역동적인 디자인 요소와 결합되어 있으며 특히 주간 주행등을 구성하는 3개의 허니콤은 차량이 정지된 상태에서도 매우 스포티한 느낌을 준다. 후면부에는 새롭게 디자인된 범퍼, X자 모양의 브레이크등과 함께 3D LED 테일 라이트가 눈길을 사로잡는다.

ID.4 GTX는 일반적인 후륜 구동 모델보다 더 뚜렷한 차체 색상을 선보인다. 루프 및 리어 스포일러는 블랙 컬러, 루프 프레임 바는 고광택의 진회색 컬러로 제작됐다. 내부 대시보드 윗부분과 차량 도어 부분에 사용된 가죽은 지속 가능성을 나타내는 어두운 X-블루 컬러며, 스포티함과 강력함을 상징하는 레드 컬러의 이음새를 적용해 블루 컬러와 대비되는 효과를 더했다. GTX 로고는 스티어링 휠, 앞좌석 등받이 상단, 실 패널 트림에 각인돼 있다.

폭스바겐 관계자는 "ID.4 GTX는 전기 파워트레인의 최대 토크를 순식간에 끌어올릴 수 있으며, 코너링 시 탁월한 핸들링을 느낄 수 있다"라며 "혁신적인 차량 조작 및 안전 기능 또한 전기 파워트레인만큼 매우 지능적이다. 일례로 운전자는 증강 현실 헤드업 디스플레이와 종합적인 운전 보조 시스템의 도움도 받을 수 있다"라고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr