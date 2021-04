태블릿PC 8년래 최고 성장률…애플·삼성 1분기 나란히 강세

시장조사기관 SA 1분기 통계 발표

[아시아경제 차민영 기자] 글로벌 태블릿 PC 시장이 애플과 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,100 2021.04.30 07:59 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성전자, 호암재단에 사회공헌 기부금 37억원 출연삼성전자, DS부문 우수협력사에 632억 규모 인센티브 지급삼성전자, 성균관대·삼성생명공익재단·삼성복지재단에 총 556억 증여 close 의 동반 강세에 힘입어 2013년 이후 8년 만에 가장 가파른 성장세를 보였다.

29일(현지시간) 글로벌 시장조사기관 스트래티지애널리틱스(SA)에 따르면 따르면 올해 1분기 태블릿 PC 출하량은 전년 대비 44% 늘어난 4580만대로 집계됐다. 이는 전년 동기 3190만대에 비해 1000만대 이상 늘어난 규모다. 증가율은 8년래 최고치다.

1위는 애플로 1680만대를 판매해 전년 대비 76% 출하량이 늘었다. 특히 애플의 경우 전체 시장점유율이 전년보다 6.5%포인트 늘어난 36.7%에 달해 시장지배력도 커졌다.

2위인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 82,100 2021.04.30 07:59 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성전자, 호암재단에 사회공헌 기부금 37억원 출연삼성전자, DS부문 우수협력사에 632억 규모 인센티브 지급삼성전자, 성균관대·삼성생명공익재단·삼성복지재단에 총 556억 증여 close 은 830만대로 75% 성장했고, 아마존과 레노버가 각 380만대로 각각 전년 대비 37%, 138% 늘었다. 다만 중국 화웨이는 미국의 제재 영향 등에 따른 구매 기피 현상으로 33% 줄어든 200만대에 그쳤다.

SA는 재택근무가 보편화됨에 따라 생산성을 높여주는 기기로 태블릿 PC가 각광받고 있다는 분석을 내놨다.

SA는 "우리 조사 결과는 재택근무를 바라보는 사람들의 인식이 코로나19 제한이 끝난 이후를 고려했을 때도 득실을 따져봤을 때 더 긍정적이란 것을 보여준다"고 말했다.

