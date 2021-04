[아시아경제 김흥순 기자] 투비소프트 투비소프트 079970 | 코스닥 증권정보 현재가 2,240 전일대비 45 등락률 +2.05% 거래량 203,495 전일가 2,195 2021.04.29 15:30 장마감 관련기사 투비소프트, 중국 현지시장 공략 본격화…“한·중·일 대표 UI/UX 전문기업으로 도약”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-14일투비소프트 “투비바이오, 플랫바이오와 추가 적응증 개발” close 는 차량 번호판 영상을 구성하는 복수의 프레임들을 분석해 차량번호의 인식을 수행하는 차량번호 인식 장치에 대한 특허권을 취득했다고 29일 공시했다. 회사 측은 "해당 특허를 제품 고도화와 향후 신제품 개발시 활용할 계획"이라고 설명했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr