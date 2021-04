합참 “북 미사일 탄두 2.5t… 추가적 분석 필요”

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]군당국은 지난달 25일 북한이 발사한 단거리 탄도미사일의 중량은 추가적인 분석이 필요하다는 입장을 밝혔다. 지난달 북한은 미사일을 발사한 이후 탄두중량이 2.5t이라 주장했다.

김준락 합참 공보실장은 29일 국방부 정례브리핑에서 '당시 발사한 미사일의 탄두 중량이 2.5t이라는 북한 주장을 어떻게 보느냐'는 질문에 "탄두 중량 등의 기술적인 부분에 대해서는 추가적인 분석이 필요다"며 "외형적인 모습을 가지고 분석할 수 있는 부분이 아니고 그것은 좀 더 기술적인 분석이 필요하다"고 답했다.

김 실장은 또 "한미 정보당국은 모든 출처의 정보를 종합해 분석한 결과, 3월 25일 단거리 탄도미사일은 풀업 기동을 통해서 약 600㎞를 비행한 것으로 추정하고 있다"면서 "세부적인 내용은 한미연합 비밀로 공개가 제한된다"고 말했다.

김 실장은 '북한 탄도미사일의 풀업(pull-up·활강 및 상승) 기동이나 사거리를 제대로 측정하지 못했다'는 지적에 대해 "우리 탐지자산으로 탐지가 제한되는 영역은 있고, 그 부분은 한미가 추가적인 분석을 통해서 추정한 것"이라고 답했다.

앞서 서욱 국방부 장관은 전날 국회 국방위에서 북한이 발사한 탄도미사일의 사거리는 "600km 정도 나간 것으로 현재 판단하고 있다"고 밝혔다. 북한 미사일 발사 이후 사거리를 450km라고 발표한 군이 한 달 만에 수치를 정정한 것이다. 당시 북한이 주장했던 사거리(600km)와 일치하는 결론이기도 하다.

서 장관은 "(북한이 탄도미사일을) 동해 쪽으로 발사할 경우 우리 탐지 자산으로는 아래쪽 부분이 잘 안 보인다"며 "풀업 기동을 해 사거리가 조금 더 나갔다"고 설명했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr