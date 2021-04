[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,200 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 9,200,067 전일가 82,100 2021.04.29 10:44 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[컨콜] 삼성전자 "주당 361원 현금 분기배당…총 2조4522억"삼성전자 1분기 영업익 9조3800억원…가전·모바일 날고 반도체 주춤(상보) close 는 29일 올해 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "하반기에는 각국의 경기부양책으로 경기 회복이 가속화될 것으로 보인다"며 "데이터센터 투자 확대와 신규 CPU(중앙처리장치) 출시로 서버와 스토리지 수요 강세가 지속될 것으로 전망된다"고 밝혔다.

