오르비텍 은 응용소프트웨어(Q-Engine 솔루션 및 Moneypot 자산관리 플랫폼 서비스) 개발·공급업체 콴텍의 주식 1만827주를 약 93억원에 취득한다고 28일 공시했다.

주식 취득 뒤 오르비텍의 콴텍 지분율은 26.9%가 된다. 주식 취득 예정일은 오는 30일이다.

오르비텍은 이번 주식 취득의 목적을 "사업다각화 및 수익 다변화"라고 밝혔다.

