[아시아경제 지연진 기자] 녹십자웰빙은 올해 1분기 매출액이 전년동기대비 38.3% 증가한 212억8500만원을 기록했다고 28일 공시했다.

이 기간 영업이익은 20.7% 증가한 5억9400만원, 당기순이익은 74.4% 늘어난 8억7700만원이었다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr