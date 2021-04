시민단체 "오세훈, 광화문광장 공사 중단 약속 뒤집어…전면 재검토해야"

[아시아경제 송승윤 기자] 시민 사회단체들이 광화문 광장 재구조화 공사를 중단하지 않겠다는 오세훈 서울시장의 결정에 대해 "약속을 뒤집었다"며 공사 중단과 사업 전면 재검토를 재차 촉구했다.

경제정의실천시민연합(경실련)과 도시연대 등은 28일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 "오 시장이 선거 운동 기간에 약속한 전면 재검토를 뒤집었다"며 이같이 밝혔다.

이들은 오 시장이 서울시장 후보 시절인 지난달 시민단체들이 보낸 질의 답변서에서 "광화문광장 사업에 반대한다. 서울시장에 당선되면 사업을 중단하고 공론화를 재개하겠으며 새 광화문 광장을 조성하는 내용과 방식, 시기에 대해 시민과 시민단체, 시민위원회 등과 시간을 두고 폭넓게 협의해 새로 결정하겠다"는 취지로 답변했다고 밝혔다.

시민단체들은 "오 시장의 이번 입장문은 선거 운동 기간에 약속한 이 세 가지를 모두 뒤집은 것"이라며 "오 시장은 애초의 약속과 달리 공사를 중단하고 공론화를 재개하지 않았으며 시민과 시민단체, 시민위원회 등과 시간을 두고 폭넓게 협의하는 과정도 없었다"고 비판했다.

또 오 시장이 추가로 추진한다고 밝힌 '월대 복원'과 관련해선 "장기간 광장 사용이 어려워 현재의 광장 사업을 전면 재검토할 수 없다는 오 시장의 입장문의 내용과도 배치된다"고 지적했다.

이들은 "오 시장과 광화문 광장 추진단의 잘못된 결정에 대해 엄중한 책임을 묻고 광화문 광장이 지속가능한 광장이 될 때까지 이 싸움을 계속해나갈 것"이라고 강조했다.

서울시는 지난해 11월 서정협 전 시장 권한대행 체제에서 광화문광장 재구조화 공사에 착수했었다. 오 시장은 전날 긴급 브리핑을 열고 "이미 34% 공정이 진행됐고, 250억이라는 막대한 예산이 투입됐다"며 광화문광장 공사를 계속 진행한다는 뜻을 밝혔다.

