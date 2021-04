'어닝 서프라이즈' 에쓰오일을 향한 엇갈린 시선…"살까 말까"

[아시아경제 이선애 기자] 지난해 1분기 코로나19 여파로 1조원이 넘는 영업손실을 냈던 에쓰오일( S-Oil S-Oil 010950 | 코스피 증권정보 현재가 89,300 전일대비 4,700 등락률 +5.56% 거래량 1,489,361 전일가 84,600 2021.04.28 11:45 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] S-OIL "샤힌프로젝트, 하반기 재개 예상"[컨콜] S-OIL "정유부문 재고평가이익 2500억"[컨콜] S-OIL "올해 중간배당할 정도 여력 확보" close )이 올해 1분기 5년 만에 최고 실적을 달성한 가운데 증권가의 투자 의견이 엇갈리고 있다. 업황 반등의 자신감을 드러낸 에쓰오일을 적극 매수해야 한다는 투자 의견과 함께 일회성 요인에 의한 깜짝 실적일 뿐으로 정유 사업 부진 전망에 따라 투자를 보류할 것을 권고하는 의견도 나왔다.

28일 한국거래소에 따르면 에쓰오일은 전일대비 2.83% 오른 8만7000원에 장을 시작했다. 전일에는 8만4600원으로 장을 마감해 연초 이후 주가 상승률은 20%를 넘었다.

실적 기대감에 매수세가 몰린 것으로 풀이된다. 전일 에쓰오일은 올해 1분기 6292억원의 영업이익을 기록해 1조73억원의 영업손실을 냈던 전년 동기에서 흑자 전환했다고 공시했다. 이번 실적은 최근 5년 동안 분기 영업이익 중 최고 수준이다. 시장의 예상치를 두 배 가까이 크게 뛰어넘는 ‘어닝 서프라이즈’다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 에쓰오일은 올해 1분기 3408억원의 영업이익을 거둘 것으로 예상됐다.

이날 에쓰오일을 분석한 리포트가 쏟아졌고, 대체적인 투자 의견은 ‘매수(Buy)’다. 윤재성 하나금융투자 연구원은 "현재 연간 영업이익 컨센서스는 1조1000억원이나 하나금융투자는 2조2000억원을 추정한다"면서 "경기민감업체(Cyclical)의 경우 첫 번째 주가 랠리는 억눌린 추정치가 대폭 상향되는 시점부터임을 명심해야 하기 때문에 예상보다 앞당겨 적극 매수 콜(Call)을 조언한다"고 강조했다.

메리츠증권 역시 현 시점이 에쓰오일의 주가가 바닥권이라면서 매수를 강조했다. 노우호 메리츠증권 연구원은 "현 시점이 중단기 관점에서 정유업황 반등을 목전에 두고 있으며 이익과 주가는 모두 바닥권"이라면서 "정유업종 최선호주로 추천한다"고 전했다.

다만 NH투자증권은 투자의견을 중립·보류(Hold)로 제시했다. 황유식 NH투자증권 연구원은 "정제마진의 구조적 약세가 지속되고 있고, 타사 정유 설비 가동률 상승으로 정제마진 부진이 이어질 것으로 전망돼 투자의견은 홀드를 유지한다"고 설명했다. 다만 영업이익 추정치 상향을 반영해 목표주가는 7만2000원에서 8만2000원으로 조정했다.

대신증권은 매수를 유지하며 목표주가 역시 10만5000원으로 10.5% 상향했지만, 투자 시점에 대해서는 신중함을 전했다. 한상원 대신증권 연구원은 "실적 추정 변경에 따라 목표주가를 상향 제시했지만 결국 정유 사업의 회복의 속도가 관건"이라면서 "당장의 과도한 기대보다는 정제마진 반등을 확인하면서 대응하는 전략이 유효하다"고 조언했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr