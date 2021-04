SK하이닉스, 1분기 영업익 65%↑…"PC·모바일 메모리 반도체 수요 호조"

[아시아경제 우수연 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 131,500 2021.04.28 08:37 장시작전(20분지연) 관련기사 주춤해도 견고한 코스피…3210선 확보 마감정부가 나선다! 반도체-전기차 빅딜 최대 수혜 株 오늘이 마지막입니다文 대통령이 적극 추진하는 반도체 “국산화” 성공! 주가 올라갑니다 close 는 올해 1분기 매출액 8조4942억원, 영업이익 1조3244억원, 순이익 9926억 원의 경영실적을 기록했다고 28일 발표했다. 이는 전년 동기 대비 각각 18%, 65%, 53% 늘어난 수치다.

올해 초 반도체 시장 업황이 개선되면서 전기 및 전년 동기 대비 호실적을 낸 것으로 분석된다. 보통 1분기는 계절적 비수기지만 PC와 모바일에 적용되는 메모리 제품에 대한 수요가 늘어나면서 실적 호재로 작용했다고 회사는 밝혔다. 또 주요 제품의 수율이 빠르게 개선되면서 원가 경쟁력도 높아졌다.

먼저 D램은 모바일, PC, 그래픽 제품을 중심으로 판매량이 늘었고 전기 대비 제품 출하량이 4% 증가했다. 낸드플래시는 모바일에 들어가는 고용량 제품 판매량이 늘어나면서 전 분기 대비 출하량이 21% 증가했다.

SK하이닉스는 1분기 이후 시장에 대해서도 밝은 전망을 내놨다. D램 수요는 지속적으로 늘어나고 낸드플래시 역시 시황이 개선될 것으로 보고 있다. SK하이닉스는 이 같은 환경에 대응하면서 실적을 높여 가겠다는 계획이다.

세부적으로 D램은 2분기부터 12GB 기반의 고용량 MCP(여러 종류의 칩을 묶어 단일 제품으로 만든 반도체)를 공급하겠다고 회사는 밝혔다. 또 D램 주력인 10나노급 3세대(1z) 제품의 생산량을 늘리기로 했다. 이어 EUV를 활용해 올해 안에 4세대(1a) 제품 양산을 시작하겠다고 덧붙였다. 낸드플래시는 128단 제품의 판매 비중을 높이고, 연내 176단 제품 양산을 시작할 계획이다.

이와 함께 SK하이닉스는 ESG 경영에도 강한 의지를 밝혔다. 노종원 경영지원담당 부사장(CFO)은 "지난해 이사회 중심 책임경영 체제 강화, 반도체·디스플레이 탄소중립위원회 참여 등 ESG 경영활동을 지속해 왔다"며 "앞으로도 친환경 기술을 적극 개발하는 등 RE100 수준을 높여가면서 반도체 산업이 ESG 모범 사례가 되도록 힘쓰겠다"고 말했다.

