최문순, "北에 러 백신 공급할 수 있게 해달라"‥ 駐 러 대사에 제안

최 지사, "2024 강원청소년동계올림픽 남북 공동 개최, 北과 인적 교류 필요"

쿨릭 대사, "러, 한반도 모든 문제 해결에 우호적 역할 준비돼 있어"

[아시아경제 라영철 기자] 러시아 백신 도입을 통한 '백신 외교'를 언급했던 최문순 강원도지사와 안드레이 쿨릭 주한 러시아 대사 면담에 관심이 쏠린 가운데 27일 최 지사는 애초 전해졌던 대로 '러시아 백신의 북한 공급' 의사를 분명히 밝혔다.

최 지사는 이날 강원도청을 방문한 쿨릭 대사와의 면담 자리에서 "한국코러스의 춘천 공장을 믿고 러시아 백신 생산을 맡겨준 데에 감사하다"며 "러시아산 코로나19 백신 '스푸트니크 V'(Sputnik V)를 북한 원산에 공급할 수 있도록 해달라"고 제안했다.

그러면서 "2024년 강원청소년동계올림픽 남북 공동 개최를 위해서는 북한 원산과 인적 교류가 필요하다"면서 "항체 생성률이 높은 러시아 백신 주문 물량이 많아 쉽지 않겠지만 협조해 줄 것"을 쿨릭 대사에 요청했다.

이에 쿨릭 대사는 "한국에서 생산한 러시아 백신을 제3 국가에 공급할 수 있도록 하겠다"며 "한국에서도 등록할 수 있는 방향을 논의 중인 것으로 알고 있다"며 협조 가능성을 시사했다.

쿨릭 대사는 또 "남·북·러의 공동 사업 등 한반도 모든 문제 해결에 러시아가 우호적 역할을 할 수 있는 준비가 돼 있다"고 덧붙였다.

최 지사는 특히, "한국코러스가 '스푸트니크 V' 백신을 원활히 생산할 수 있도록 강원 바이오솔루션 센터가 다방면으로 지원할 테니 러시아 대사관 측도 우리 기업에 힘을 실어 달라"고 당부했다.

최 지사와 면담을 마친 쿨릭 대사는 러시아 백신의 한국 첫 생산 기지인 한국코러스 춘천공장을 시찰했다.

한편, 최 지사는 앞서 지난 2월 러시아 스푸트니크 통신과의 인터뷰에서 "러시아와 공조한 한국의 백신 외교가 남북 관계를 개선하는 좋은 방안이 될 수 있다"고 언급한 바 있다.

당시 최 지사는 한국에서 제조된 '스푸트니크 V' 백신을 북한으로 보내면 남북 관계 회복 방안이 될 수 있음을 밝히기도 했다.

