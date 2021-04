[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 27일 오전 영등포아트홀 2층 전시실에 마련된 코로나19 예방접종센터에서 접종을 기다리는 어르신들께 인사를 나누었다.

채 구청장은 대기공간부터 예진·접종·모니터링 공간까지 동선별로 꼼꼼히 점검, 전반적인 운영 상황과 방역 현황을 살폈다.

이후 센터 현장에서 근무하는 의료진과 자원봉사자, 행정인력의 노고를 격려하고 접종이 순조롭게 진행될 수 있도록 최선을 다할 것을 당부했다.

채현일 구청장은 "모든 접종과정을 세심히 살펴 어르신들의 건강한 일상과 행복을 되찾는 데 더욱 힘쓰겠다"고 전했다.

