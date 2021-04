광진구, 문화·예술·공연 온라인 플랫폼 ‘광진문화온(ON)’ 개설

지역 내 모든 공연·전시·축제 정보 및 예술인·단체 정보 제공

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 구 문화·예술·공연 정보를 한 자리에서 확인할 수 있는 온라인 플랫폼 ‘광진문화온(ON)’을 개설했다.

이 플랫폼은 구민의 문화 접근성을 향상, 지역 문화예술인과 소통할 수 있는 기회를 제공하기 위해 구와 광진문화원이 함께 마련했다.

특히 이번 플랫폼 개설은 광진구시설관리공단, 광진문화재단, 광진사회적경제네트워크, 한국예술문화단체총연합회 광진지회 등 지역 내 문화예술 분야 기관이 참여한 민·관 협치 성과로 더욱 의미가 크다.

구민은 별도의 회원가입 없이도 광진문화온 홈페이지에 접속하면 지역 내 공연과 전시, 축제 일정 정보는 물론 예술인·단체의 프로필 등도 확인할 수 있다.

또 문화예술인 및 단체는 본인의 경력과 작품활동을 공유, 공연·전시, 교육·강좌 등 정보를 플랫폼에 게시해 홍보할 수 있다.

이와 함께 이달의 예술인을 선정해 소개하는 ‘인터뷰ON’, 각종 문화예술소식 및 공모전·지원사업 등 정보를 얻을 수 있는 ‘문화뉴스ON’ 서비스를 제공한다.

이밖에도 구는 지역 예술인의 플랫폼 참여를 활성화하기 위해 이달 30일까지 문화예술인, 문화예술 동아리를 대상으로 회원가입 이벤트를 진행한다.

김선갑 구청장은 “거리두기로 문화예술과의 만남이 어려운 이때 우리 구 문화소식과 행사정보를 총망라한 온라인 플랫폼을 통해 구민들이 쉽게 문화생활을 즐길 수 있기를 바란다”며 “코로나19로 힘든 시기를 보내고 있는 구민과 지역 예술인을 위해 앞으로도 다양한 지원책을 마련하겠다”고 말했다.

