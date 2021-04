대통령은 뭐하나? 청와대 앞 1인 시위 돌입한 오규석 부산 기장군수

후쿠시마 방사능 오염수 해양방류 결정 규탄 1인 시위 강행



우리 정부에 즉각적이고 강력한 제재 조치 요구

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “일본 정부를 향해 당장 못달려가서 한(恨)이다.” 기초단체장이 청와대 앞에서 시위를 벌인 까닭은?

일본 정부에 ‘뿔난’ 군수가 27일 오후 2시부터 청와대 앞에서 1인 시위를 벌였다. 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 결정에 대한 국가 차원의 대처가 미흡했다는 이유이다.

오규석 부산 기장군수는 지난 14일 부산 일본영사관과 19일 주한일본대사관 앞에서 ‘해양방류’ 결정 철회를 촉구하는 1인 시위에 이어 이날 오후 2시 청와대 앞에서 우리 정부에 적극적인 대처를 요구하는 1인 시위에 돌입했다.

동해 바다를 접한 지역을 관할하는 군수로서 해양 피해를 막기 위해 ‘투트랙’ 전략이 필요하다는 입장이다.

‘일본 정부에 대한 지속적인 항의’와 ‘우리 정부의 강경 대응’으로 일본정부의 원전 오염수 해양방류결정 철회를 이끌어내야 한다는 주장이다.

오 군수는 “일본 정부가 일방적으로 결정한 해양방류 결정을 절대 받아들일 수 없다. 우리 바다와 수산업, 어민, 국민을 죽이는 ‘제2의 임진왜란’으로 규정해 결사항전해야 한다”고 여러 차례 소리를 높여왔다.

또 “우리 국민의 생존권과 직결된 문제인 만큼 정부 차원의 즉각적이고 강력한 제재 조치를 요구한다”고 밝혔다.

오 군수는 정부에 △협의체를 구성해 후쿠시마 원전 오염수와 관련 모든 정보를 파악하고 △IAEA 등 국제기구와 공조해 일본의 방류계획을 철저히 검증하고 지속적으로 감시할 수 있는 방안을 강구하고 △전국 해수 중 조사지점과 빈도를 대폭 확대해 모니터링을 강화해야 한다고 주장했다.

또 전 국민 대상 투명한 실시간 정보공개가 반드시 이뤄져 수산물 먹거리 안전을 확보하고 불안감 해소에 최선을 다해줄 것을 요구했다.

이에 앞서 오규석 군수는 지난 21일 고리원전민간환경감시기구 센터장이 참석한 확대 간부회의를 개최해 일본정부가 후쿠시마 방사능 오염수 해양방류 시점을 2023년부터 계획하고 있어 바닷물에 대한 해수 중 방사능 사전 조사를 강조하고, 과학적 사실 근거를 축적하도록 지시했다.

또 기장군과 고리원전민간환경감시기구가 기장군 연안해안 바닷물에 대해 시료 채취 지점을 늘리고, 방사능 분석횟수와 빈도를 대폭 늘리는 방안을 공동으로 마련한다는 계획을 세우고 있다.

