LG디스플레이는 기업지배구조 개선을 위해 ESG(환경·사회·지배구조)위원회와 내부거래위원회를 신설키로 결정했다고 27일 공시했다.

ESG위원회는 4월26일 설치했으며, 내부거래위원회는 7월1일 설립 예정이다.

