[포토]박성수 송파구청장 , 서울시의회 'SOS 릴레이 챌린지' 동참

[아시아경제 박종일 기자] 박성수 송파구청장이 사회적 약자 보호와 복지사각지대 해소를 위해 서울시의회 'SOS(Save Our Seoul) 릴레이 챌린지'에 동참했다.

'SOS 릴레이 챌린지'는 아동학대를 포함한 사회적 약자에 대한 각종 폭력과 학대 등 복지사각지대 해소를 위해 국민적 공감대를 형성하자는 캠페인이다.

지난 4월 서울시의회 김인호 의장 SNS(인스타그램, 페이스북, 카카오톡)를 통해 SOS챌린지가 시작됐다.

김선갑 광진구청장 지명을 받아 챌린지에 동참한 박성수 구청장은 챌린지의 다음 릴레이 참여자로 송파구의회 이황수 의장과 김소년 서울 송파경찰서장을 지명했다.

이날 박성수 구청장은 가정폭력·학대 방지와 복지사각지대 해소를 위해 힘쓰고 있는 위기가정통합지원센터 실무자들과 함께 SOS 챌린지 멘트(#살펴보고 #찾아보고 #알려주고, #지켜주고) 실천다짐을 외친 후 SNS 챌린지를 전개하였다.

박성수 구청장은 “최근 정인이 사건 등 가슴 아픈 아동학대 사망사건들을 비롯해 생활고로 인한 복지취약계층 사망사건도 끊이지 않고 있다”며 “전 구민과 함께 SOS 챌린지 실천다짐을 전개하여 모두가 안전하고 행복한 송파, 사회적약자가 보호받는 송파를 만들기 위해 더욱 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr