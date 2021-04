임실군, 주둔 군부대와 상생협력의 길 모색

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군이 군에 주둔하고 있는 부대 장병이 외출할 때 임실사랑상품권을 지원, 군과 부대 간 상생협력의 길을 모색하고 있다.

27일 임실군에 따르면 군은 2019년부터 제35보병사단, 6탄약창 등 부대 장병 외출 시 1인 1회 2000원의 임실사랑상품권을 지원, 장병들의 사기진작 및 지역경제 활성화에 기여하고 있다.

올해부터는 군 장병의 사기진작과 더불어 지역경제 활성화를 위해 장병 1인 1회 외출 시 5000원을 지원하기로 했지만 3000원으로 변경해 지급하기로 협의했다.

군은 임실사랑상품권 지원 이외에도 외출 장병에 대한 차량 지원, 모범 장병 사기진작을 위한 임실 투어, 신병 입소식 및 수료식 시 필봉농악단 공연 등의 지원정책을 시행함으로써 군과 부대 간 상생협력을 위해 노력하고 있다.

심민 군수는 “코로나19로 어려워진 군의 실정을 이해하고 고통 분담에 협조해 주신 부대 관계자분들에게 감사드린다”며 “앞으로 임실군과 군부대의 더 나은 협력관계 유지를 위해 적극 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr