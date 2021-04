한울원전, 주변 환경방사능 '매우 양호' … 경북대 '용역 조사' 평가

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(본부장 박범수) 주변 환경방사능 조사용역 기관인 경북대 방사선과학연구소(소장 박환배 교수)의 2020년도 원전 주변 환경방사능 조사에서 '매우 양호'하다는 평가를 받았다고 27일 밝혔다.

방사능 분석은 한울원전 부지 주변에서 채취한 688개 정규시료와 지역주민과 공동으로 채취한 82개 주민관심시료 등 총 770개 육상 및 해양시료를 대상으로 이뤄졌다.

분석 결과, 인공 방사성 핵종인 세슘(137Cs), 스트론튬(90Sr), 방사성 은(110mAg), 삼중수소(3H)가 미량 검출됐다. 검출된 세슘과 스트론튬은 원전 가동과는 무관하게 우리나라 일반환경에 나타나는 수준이다.

또한, 일부 빗물 및 해수시료에서 검출된 삼중수소와 일부 해양생물시료에서 검출된 '방사성 은'에 의한 연간선량은 일반인 연간선량한도 권고치인 1밀리시버트(mSv)의 0.0279%, 0.0002% 정도로 매우 낮게 나타났다.

한편, 한울본부와 경북대 방사선과학연구소는 올해에도 발전소 주변지역에 대한 환경방사능 조사를 통해 원전운영에 따른 환경영향을 지속적으로 모니터링할 예정이다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr