[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 27일 경남 산청군 오부면의 왕벚꽃 터널은 1km나 이어져 꽃향기 가득한 봄을 느낄 수 있다.

