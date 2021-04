'허위 감리·불법 하도급' 만연‥ 강원소방, 공사현장 특별단속

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 소방본부가 도 내 소방시설 감리완공 대상과 공사 현장을 특별 단속해 허위 감리와 불법 하도급 등의 위반 사항들을 적발했다.

27일 강원소방본부에 따르면, 지난 20일부터 4일간 9개 현장에 대해 ▲소방시설 업체 시공 및 감리수행 적정성 ▲소방공사현장 도급(하도급) 및 분리발주 준수 여부 ▲용접·용단 작업 등 화재위험작업 시 임시 소방시설 설치 여부 ▲소방시설 시공 시 착공신고 여부를 확인했다.

이 중 4개 현장에 대해 입건 6, 과태료 3, 행정처분 5, 조치명령 1건 등 총 15건을 조처했다.

세부 위반 사항으로는 ▲철원 A 공사장 '분리발주 위반 ㄱ업체' 입건 ▲인제 B 공사장 '도급 위반 ㄴ업체 및 무등록 ㄷ업체' 입건, '임시소방시설 설치기준 위반 ㄹ업체' 과태료 ▲동해 C 감리완공대상물 '소방시설공사 미완료 상태에서 거짓 감리 결과보고서를 제출한 ㅁ업체 및 거짓 시공 ㅅ·ㅇ업체' 입건 등이다.

특히 공사 현장에서 절단 등의 화재 위험 작업을 하면서 임시소방시설을 설치하지 않은 현장과 소방 공사를 분리·도급해야 하는데도 다른 업종과 일괄 도급한 사례도 드러났다.

소방본부는 최근 공사 현장 화재와 관련해 주기적인 지도?감독으로 위법·부당 행위를 근절한다는 방침이다.

