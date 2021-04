연구실 사고 80% '대학'…과기정통부 "'7대 과제' 적극 추진"

[아시아경제 김봉수 기자] #. 2019년 12월. 경북대 화학관 연구실에서 대학원생 3명과 학부생 1명이 화학 폐기물을 처리하던 중 폭발 사고가 발생했다. 이로 인해 대학원생 1명이 전신 3도, 학부생 1명은 전신의 20%에 화성을 입는 등 중대한 인명 피해를 초래했다.

과학기술정보통신부는 27일 오후 한국과학기술원(KAIST) 정근모 컨퍼런스홀에서 ‘제1차 연구실 안전환경 조성을 위한 과학기술단체 토론회’를 개최해 이같은 사고를 미연에 방지하고 연구실 안전 환경 조성을 위한 '7대 과제'를 적극 실천하겠다고 밝혔다.

이 자리에서 강상욱 과기정통부 미래인재정책국장은 주제 발표를 통해 이같은 의지를 피력했다. 7대 과제는 ▲안전관리 예산 확대, ▲연구안전 전문인력 확대 및 권한 강화, ▲학생연구자 보호, ▲안전교육 강화 및 의식 제고, ▲형식적 안전관리 탈피, ▲맞춤형 안전관리체계 구축, ▲사고예방에 첨단 과학기술 활용 등이다.

앞서 과기정통부는 지난해 12월 발표한 '2020 연구실 안전관리 실태 조사'를 통해 지난해 국내 연구실에서 발생한 사고는 117개 기관에서 총 232건이며, 이중 중대사고는 3건이라고 밝혔었다. 지난해 연구실안전법의 적용을 받는 기관은 총 4035개로 이 가운데 기업부설연구소(3521개)가 가장 많고, 연구기관(176개), 대학(338개) 순으로 대학이 가장 적었다. 반면 연구활동종사자는 총 132만2814명으로 이 가운데 연구초년생에 해당하는 대학생이 88만4094명(66.8%)으로 가장 많았다.

이에 따라 연구실 안전사고도 대학 연구실에서 가장 많이 발생했다. 2018년 한 해 발생한 연구실 사고 379건 가운데 대학에서 308건(81.3%)이 발생했다. 2019년에는 연구실 사고 232건 가운데 146건(62.9%)이 대학에서 발생했다. 과기정통부는 사고보험 가입이 필요한 연구활동종사자는 총 116만5022명으로, 지난해는 대상자 모두 100% 보험에 가입한 것으로 조사됐다고 밝혔다.

이날 이우일 한국과학기술총연합회 회장 등 과학기술계 리더들도 미래 성장 원동력인 과학기술 인재를 보호하기 위해 과학기술인의 적극적인 역할, 정부와 현장간의 소통이 필요하다고 강조했다. 첨단 과학기술을 활용해 안전기술을 고도화 하는 방안도 제안했다.

이밖에 대학과 기업연구소 대표들은 각 기관별 안전 주요 현안과 안전관리 우수사례 등을 공유하였고, 연구실 사고 예방을 위하여 연구자와 더불어 기관 관계자 모두의 안전 의식 제고가 필수적임을 강조하기도 했다.

용홍택 과기정통부 차관은 “국가 R&D 투자는 우리 경제와 국민들의 삶에 도움이 되는 성과로 이어져야 하고, 이를 위해서는 안전한 연구환경이 필수적으로 뒷받침 되어야 한다”면서 “한 아이를 키우는데 온 마을이 필요하다는 아프리카 속담처럼, 미래를 이끌어갈 과학새싹을 키우고 안전하게 보호하는데 과학기술계 전체가 함께 하도록 노력하겠다"고 밝혔다.

