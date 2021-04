플럼에이앤씨 배우 임시완·강소라 재계약

"두터운 신뢰 바탕으로 연장 결정"

매니지먼트사 플럼에이앤씨는 배우 임시완·강소라와 재계약했다고 27일 전했다. 관계자는 임시완에 대해 "재계약 논의 시점이 아닌데도 두터운 신뢰를 바탕으로 연장을 결정했다"라며 "든든한 동반자로서 폭넓은 활동을 이어가도록 물심양면으로 지원하겠다"라고 말했다. 강소라에 대해서는 "10년간 쌓은 인연을 이어가게 됐다"라면서 "좋은 파트너이자 조력자로 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"라고 했다.

임시완은 이 회사에 둥지를 트면서 배우로 자리매김했다. 영화 '불한당: 나쁜 놈들의 세상'과 드라마 '타인은 지옥이다'·'런 온' 등에서 인상적인 연기를 펼쳤으며, 최근에는 예능 '바퀴 달린 집2'에서 색다른 매력을 보인다. 이르면 연내 영화 '비상선언'과 '스마트폰을 떨어트렸을 뿐인데(가제)'도 개봉한다.

강소라 역시 이 회사 소속으로 다양한 작품에 출연했다. 영화 '써니'·'해치지 않아'를 비롯해 드라마 '미생'·'못난이 주의보'·'닥터 이방인'·'맨도롱또똣'·'동네변호사 조들호' 등이다. 최근에는 영화 '비와 당신의 이야기'에 특별 출연해 극에 활력을 불어넣었다.

